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СБУ блокировала незаконную схему легализации иностранцев в Украине

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СБУ блокировала незаконную схему легализации иностранцев в Украине для переправки в ЕС

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых других стран с повышенной террористической угрозой для последующей переправки в ЕС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия органов безопасности, к противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Оперативники спецслужбы установили, что схема «работала» по двум направлениям. По первому — иностранцы передавали злоумышленникам копии своих документов. На их основе «клиентам» под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали «своим» работникам украинских ЦНАП, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая «услуга» 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев.

СБУ блокировала незаконную схему легализации иностранцев в Украине

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Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Он выглядел на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в который вклеивали реальное фото иностранца с чужими установочными данными. Разоблачение схемы проводилось совместно с ГУ ЧП Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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