Нацполиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков

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Сотрудники Национальной полиции Украины пресекли деятельность фальшивомонетчиков

Нацполиция пресекла деятельность организованной преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники использовали поддельную иностранную валюту для приобретения транспортных средств и цифровой техники.

Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины.