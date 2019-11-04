Нацполиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков
Сотрудники Национальной полиции Украины пресекли деятельность фальшивомонетчиков
Нацполиция пресекла деятельность организованной преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Злоумышленники использовали поддельную иностранную валюту для приобретения транспортных средств и цифровой техники.
Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины.