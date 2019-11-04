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Нацполиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков
 
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Сотрудники Национальной полиции Украины пресекли деятельность фальшивомонетчиков

Нацполиция пресекла деятельность организованной преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники использовали поддельную иностранную валюту для приобретения транспортных средств и цифровой техники.

Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 170

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