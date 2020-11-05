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Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Главная » Последние новости » Новости общества » Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?
 
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Ради хайпа и популярности так называемые блогеры позволяют себе размещать лживую информацию.

Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Они поливают грязью честные компании, которые проводят маркетинговые акции. Так, недавно под раздачу попал и «Имидж Клуб». Это – известная компания, которая продает товары через каталоги уже более 15 лет.  Несколько раз в год «Имидж Клуб» поощряет своих клиентов. Компания объявляет маркетинговые акции. Суть их в том, чтобы вознаградить победителей приятным денежным призом, который воплотит их мечты.

Некоторые журналисты, забывая о стандартах журналистской работы и не разобравшись в деталях, пишут гадости ради денег. «Имидж Клуб» возмущен тем, что из-за погони журналистов за дешёвой популярностью страдает компания.

Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

   «Мы всегда честно и официально работали и возмущены такими нападками со стороны журналистов.  Мы проводим маркетинговые акции как лояльность к нашим покупателям. У нас люди действительно выигрывают деньги, мы открыто публикуем все результаты акций. Счастливые победители подтверждают честность наших действий», — отметил представитель «Имидж Клуба».

Тема махинаций всегда интересна людям. Чтобы не стать мишенью для мошенников, эксперты «Имидж Клуба» поделились признаками компаний-аферистов:

Первое, что должно вас насторожить – это отсутствие официальных правил акции на сайте компании. В них должна содержаться информация о том, кто проводит мероприятие, каковы условия маркетинговой акции.

Второе – на сайте компании не указан телефон горячей линии, нет чата с оператором, нет формы обратной связи. Помните — чем больше способов связаться с компанией, тем лучше для вас.

И третье, – не сообщайте свои персональные данные. В большинстве случаев платежным системам и интернет-магазинам не нужны ваши ИНН и дата рождения. Личная информация в комплексе с реквизитами вашей карты (номер, срок действия, CVV-код) – настоящая находка для мошенников. Помните – надежные компании на своих сайтах используют защищенное соединение для оплаты услуг или покупки товаров. Адрес безопасного ресурса начинается с https://

Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Независимая компания «Призова Варта», которая занимается выведением на чистую воду мошеннических акций, провела проверку «Имидж Клуба». Она разместила собственное большое расследование.

«Мы в три этапа проводили проверку. Наша команда побывала лично на проведении маркетинговой акции «Имидж Клуба», пообщалась с двумя победителями, взяла комментарий у опытного нотариуса и у представителя компании. В течение всей проверки мы были скептиками, но «Имидж Клуб» доказал свою честность», — прокомментировали в «Призовой Варте».

Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Проверка деятельности «Имидж Клуба» доступна на официальном сайте «Призовой Варты» а также  по ссылке https://youtu.be/vXa2nyTaX5I

Все победители «Имидж Клуба» указаны на официальном сайте компании.


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