Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Главная » Последние новости » Новости общества » Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»? Атака на маркетинговые акции! Почему журналисты ополчились на «Имидж Клуб»?

Закрыть Отправить

Ради хайпа и популярности так называемые блогеры позволяют себе размещать лживую информацию.

Они поливают грязью честные компании, которые проводят маркетинговые акции. Так, недавно под раздачу попал и «Имидж Клуб». Это – известная компания, которая продает товары через каталоги уже более 15 лет. Несколько раз в год «Имидж Клуб» поощряет своих клиентов. Компания объявляет маркетинговые акции. Суть их в том, чтобы вознаградить победителей приятным денежным призом, который воплотит их мечты.

Некоторые журналисты, забывая о стандартах журналистской работы и не разобравшись в деталях, пишут гадости ради денег. «Имидж Клуб» возмущен тем, что из-за погони журналистов за дешёвой популярностью страдает компания.

«Мы всегда честно и официально работали и возмущены такими нападками со стороны журналистов. Мы проводим маркетинговые акции как лояльность к нашим покупателям. У нас люди действительно выигрывают деньги, мы открыто публикуем все результаты акций. Счастливые победители подтверждают честность наших действий», — отметил представитель «Имидж Клуба».

Тема махинаций всегда интересна людям. Чтобы не стать мишенью для мошенников, эксперты «Имидж Клуба» поделились признаками компаний-аферистов:

Первое, что должно вас насторожить – это отсутствие официальных правил акции на сайте компании. В них должна содержаться информация о том, кто проводит мероприятие, каковы условия маркетинговой акции.

Второе – на сайте компании не указан телефон горячей линии, нет чата с оператором, нет формы обратной связи. Помните — чем больше способов связаться с компанией, тем лучше для вас.

И третье, – не сообщайте свои персональные данные. В большинстве случаев платежным системам и интернет-магазинам не нужны ваши ИНН и дата рождения. Личная информация в комплексе с реквизитами вашей карты (номер, срок действия, CVV-код) – настоящая находка для мошенников. Помните – надежные компании на своих сайтах используют защищенное соединение для оплаты услуг или покупки товаров. Адрес безопасного ресурса начинается с https://

Независимая компания «Призова Варта», которая занимается выведением на чистую воду мошеннических акций, провела проверку «Имидж Клуба». Она разместила собственное большое расследование.

«Мы в три этапа проводили проверку. Наша команда побывала лично на проведении маркетинговой акции «Имидж Клуба», пообщалась с двумя победителями, взяла комментарий у опытного нотариуса и у представителя компании. В течение всей проверки мы были скептиками, но «Имидж Клуб» доказал свою честность», — прокомментировали в «Призовой Варте».

Проверка деятельности «Имидж Клуба» доступна на официальном сайте «Призовой Варты» а также по ссылке https://youtu.be/vXa2nyTaX5I

Все победители «Имидж Клуба» указаны на официальном сайте компании.