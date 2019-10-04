СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото мировой истории с неожиданной стороны

Все фото »

Новости общества

04.10.2019 г.
18:58СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС
17:35Волонтер обратилась за помощью для тяжелораненых бойцов
16:57В Станице Луганской открыли временный обходной мост (ФОТО)
16:29Кабмин представил на встрече с бизнес-сообществом стратегическую программу действий
16:13Украине нужно продолжать делать титульные реформы, - Парцхаладзе
14:00Украина заменит старые советские истребители американскими F-15
13:45В октябре украинцы будут отдыхать девять дней: опубликован список всех выходных
Все новости общества

Аналитика

03.10.2019

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Президент Владимир Зеленский предложил новый состав ЦИК, Рада проголосовала за законопроект о столице, а в Украину уже торопиться прохладная и влажная ...
03.10.2019

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности» ...
02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...

Последние новости

04.10.2019 г.
19:38 Военно-морской флот США сообщает о введении в эксплуатацию нового боевого корабля LCS
19:18 Reuters: Джонсон планирует просить ЕС о переносе сроков Brexit
18:58 СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС
18:49 Монастырский: Об обысках и прослушке нардепов - нюансы нового закона (ВИДЕО)
18:42 Неутешные новости с передовой: на Донбассе погиб 28-летний боец
18:16 Ученым удалось имплантировать воспоминания в мозг птички
17:53 Эксперты рассказали, чем может грозить низкое артериальное давление
17:39 Те, кто предоставляют услуги, будут оставаться ФОПами, - Верещук (ВИДЕО)
17:35 Волонтер обратилась за помощью для тяжелораненых бойцов
17:19 Гетманцев признал необходимость серьезной корректировки законопроекта №1210
17:06 Эксдепутат Рыбалка искусственно банкротит свои компании, которые торговали с «ЛНР/ДНР»
17:00 Беларусь - наш сосед и партнер: перспективы сотрудничества, - Верещук (ВИДЕО)
16:57 В Станице Луганской открыли временный обходной мост (ФОТО)
16:29 Кабмин представил на встрече с бизнес-сообществом стратегическую программу действий
16:13 Украине нужно продолжать делать титульные реформы, - Парцхаладзе
15:27 В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года
15:04 Истощение месторождений нефти в РФ приобретает необратимый характер, - Злой Одессит
15:00 В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО)
14:45 Диетологи назвали самые вредные продукты для перекуса на работе
14:31 Россия заберет у Украины экспорт руды: неутешительный прогноз из-за закона 1210
14:30 Российский экспериментальный «самолёт XXI века» сломался прямо в полете
14:15 Microsoft возвращается на рынок смартфонов: анонсирован складной смартфон с двумя экранами
14:00 Украина заменит старые советские истребители американскими F-15
13:46 Освобожденный Балух рассказал, как "тролил" оккупантов в Крыму
13:45 В октябре украинцы будут отдыхать девять дней: опубликован список всех выходных
13:44 Кущ рассказал, что будет влиять на цену газа и бензина
13:44 Официальные лица США лоббировали интересы Mastercard и Visa в Украине
13:31 Ученые создали первое в мире растение, производящее «грудное молоко»
13:29 Новоизбранный член ЦИК Мирошниченко: "Члены ЦИК работают не на партии, а на народ Украины"
13:17 В БПП возмутились новым составом ЦИК: "Это захват власти" (ВИДЕО)
13:15 В Украине планируют закрывать малокомплектные школы
13:05 В Сети показали снимки запуска баллистической ракеты «Пуккыксон-3» в Северной Корее (ФОТО)
13:00 В Украине провели испытания уникального двигателя на карамельном топливе (ВИДЕО)
12:52 Бойко рассказал об альтернативном бюджете оппозиционеров (ВИДЕО)
12:46 Украина резко снизила экспорт сахара и начинает войну за рынки
12:45 В Украине увеличат штрафы за отказ в льготной перевозке пассажиров
12:44 "Это очень деликатный вопрос": Яременко рассказал о прогрессе в переговорах с РФ (ВИДЕО)
12:32 PwC прогнозирует негативный эффект от налоговой нагрузки на железорудные компании
12:30 В столице участились случаи внезапных возгораний автомобилей
12:22 Стало известно, какие болезни провоцируют потерю зубов
12:20 В "Слуге народа" рассказали, как в Раде будут наказывать прогульщиков и кнопкодавов (ВИДЕО)
12:15 В мире растет количество погибших от электронных сигарет
12:06 Не будет ни одной депутатской поправки, которую мы отклоним», - Гетманцев о законопроекте 1210
12:01 Почему и сколько людей погибло в катастрофе под Львовом. Свежие данные и фото
12:00 США терпит убытки на миллиарды долларов из-за пятидолларового конденсатора в ядерных боеголовках
11:39 Доллар перестало лихорадить
11:27 Польша озвучила дату отказа от российского газа
11:07 Назвали причину аварии "Ан-12"
11:04 «Что ты делаешь в экономике?», - эксперт обратился к Гетманцеву
10:41 Беларусь прошла три развилки,- эксперт
10:12 Якутск поднимается на защиту шамана Габышева
10:11 Зеленского призывают не допустить экономической катастрофы в Кривом Роге
09:58 В Украине в ближайшее время должны подорожать газ и бензин
09:48 Поляки активно переманивают украинских заробитчан из Германии
09:44 Когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык
09:35 Российских дипломатов не впустили на форум в США
09:29 Авария самолета под Львовом: есть жертвы
09:00 У Путина рассматривают сценарий падения цен на нефть до $10 за баррель
09:00 Оккупанты признали: После аннексии у них начались большие проблемы
08:43 У Зеленского анонсировали новый масштабный обмен
Все новости »

СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС
 
Печать Отправить на почту

 

 

СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов из Центральной Азии в ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз мигрантов из Центральной Азии, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Незаконный «трансфер» на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов США с человека. Правоохранители задержали участников преступной группировки в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины

Решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Читайте: Эро указал Лаврову на действия сепаратистов на Донбассе


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 295

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Все статьи


Читайте также

В Греции задержали мигрантов, выдававших себя за украинскую волейбольную команду
 В Париже сотни нелегальных мигрантов захватили Пантеон
У Трампа нашли решение проблемы с мигрантами
 Трамп: Нелегальных мигрантов следует депортировать с территории США без решения суда
Разоблачена группа украинцев, занимавшихся переправкой незаконных мигрантов в Европу
 ООН подсчитала количество всех мигрантов в мире
Украинские мигранты в Польше побили абсолютный рекорд по денежным переводам
 Папа Римский встретится с украинским мигрантами
Загрузка...

Армия

Боевая тяжелая машина пехоты БМТ-72
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Система противоракетной обороны «Железный купол» (Израиль)
Самолет CT-142 Dash 8M (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Ирина
АКИМОВА
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Виктор
ШОКИН
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Роман Безсмертный


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 