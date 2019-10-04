СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС

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СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов из Центральной Азии в ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз мигрантов из Центральной Азии, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Незаконный «трансфер» на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов США с человека. Правоохранители задержали участников преступной группировки в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины

Решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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