Кабмин представил на встрече с бизнес-сообществом стратегическую программу действий

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Алексей Гончарук представил стратегическую программу действий правительства

На мероприятии, инициированном Европейской бизнес ассоциацией, премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил стратегическую программу действий правительства, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что правительство сейчас делает очень много различных шагов и понимает важность продолжения сотрудничества с МВФ. Гончарук также подчеркнул важность поддержки бизнеса, так как от него зависит развитие экономики.

В программе действий правительства представлены основные цели и приоритеты работы правительства на ближайшие пять лет. Среди основных приоритетов Кабмин определил: развитие экономики и человеческого капитала, обеспечение безопасности и высокого уровня жизни граждан.

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Премьер-министр сообщил, что Кабмин будет постоянно вкладывать средства в образование, науку, культуру и создавать доступный и качественный сервис для украинцев. Правительство планирует обеспечить экономический рост на уровне 40%, что будет способствовать созданию 1 млн новых рабочих мест.