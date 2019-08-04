Синоптик рассказала, когда Украину покинет дождливый циклон

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Уже вскоре циклон, пришедший в нашу страну с дождливой и прохладной погодой, начнет уходить.

На следующей неделе циклон покинет Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, уже завтра, 5 августа, надоедливый циклон постепенно начнет уходить с Украины. Несмотря на это, еще на несколько дней погода будет дождливой, но, при этом, ожидается значительно ослабление ветра.

Наталья Диденко написала, что с завтрашнего дня ветер будет становиться все менее и менее интенсивным, переходя в незначительный. Только на востоке страны возможны кратковременные порывы.

Притихнут завтра и дожди. Они будут кратковременными и локализированными. Однако в некоторых местах все же возможны грозы.

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Температура воздуха будет не совсем летней. 5 августа ожидается +17…+24 днем и +12 ночью.

Главная же синоптическая новость предстоящей недели, по версии Натальи Диденко, заключается в том, что уже со вторника или среды к нам возвратится ощутимое и долгожданное потепление.