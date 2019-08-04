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Сегодня православные отмечают День Марии Магдалины: история и традиции праздника

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня православные отмечают День Марии Магдалины: история и традиции праздника
 
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4 августа христиане вспоминают деяния Марины Магдалины. Этот День считается одним из важнейших в церковном календаре.

День Святой Марии Магдалины посвящен женщине, которая прославила Иисуса и его веру на весь мир. Родом она была из Магдалины. После встречи с Христом Мария избавилась от многих пороков. Она была свидетельницей и распятия, и воскрешения Спасителя, информирует enovosty.com/news.

Сегодня принято посещать церковную службу, вспоминать деяния Святой и встречаться с родственниками. Также в этот день не рекомендуется заниматься огородными и полевыми работами.

Наши предки в этот праздник ходили в лес собирать различные ягоды, готовили компоты и варенье на зиму. В связи с этим в народе сегодняшний день называют еще и Ягодницей.

Люди заметили, что чаще всего в День Марии Магдалины погода не очень радует. Часто 4 августа идут дожди, а также наблюдаются сильные порывы ветра.

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Когда-то существовало еще и поверье, что роса собранная на восходе сегодняшнего дня – чудодейственная. Поэтому на Руси женщины выходили на луг и умывались это росой. Считалось, что она делает кожу моложе и красивее.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 46

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