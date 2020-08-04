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СБУ пресекла попытку вывоза из Украины ценных пород древесины

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ пресекла попытку вывоза из Украины ценных пород древесины
 
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СБУ пресекла попытку контрабанды ценных пород древесины

Схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Евросоюза блокировала Служба безопасности Украины в Закарпатской области, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу.

СБУ пресекла попытку вывоза из Украины ценных пород древесины

Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенную декларацию данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

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На пункте пропуска «Ужгород» сотрудники СБУ блокировали очередную нелегальную поставку древесины за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев почти на 800 000 гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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