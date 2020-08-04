СБУ пресекла попытку вывоза из Украины ценных пород древесины
СБУ пресекла попытку контрабанды ценных пород древесины
Схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Евросоюза блокировала Служба безопасности Украины в Закарпатской области, информирует enovosty.com/news.
По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу.
Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенную декларацию данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.
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На пункте пропуска «Ужгород» сотрудники СБУ блокировали очередную нелегальную поставку древесины за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев почти на 800 000 гривен.