Нацполиция блокировала схему вымогательства денег с участников боевых действий

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Нацполиция блокировала схему вымогательства денег с участников боевых действий

В Луганской области оперативники управления стратегических расследований областного управления Службы безопасности Украины, следователи областной полиции под процессуального руководства прокуратуры области разоблачили преступную деятельность лиц, которые наладили коррупционную схему оформления и получения участниками АТО/ООС социальных выплат , информирует enovosty.com/news.

За определенную сумму неправомерной выгоды сотрудник ведомства обещал повлиять на уполномоченных лиц, в компетенцию которых входило решение вопроса о социальных выплатах. В ходе следствия правоохранители установили, что за получение единовременной выплаты за боевые ранения бывший военнослужащий должен был предоставить «вознаграждение» в размере 360 000 гривен. Указанная сумма состояла из неправомерной выгоды — 4 500 долл США — и 50% от суммы социальной выплаты — 240 000 гривен.

С целью сокрытия противоправной деятельности сотрудник структурного подразделения ведомства привлек посредника. Расчеты должны были проводиться в несколько этапов: сначала сумма взятки, а после получения соцвыплаты — остальные. Посредника задержали после получения 3 500 долларов США неправомерной выгоды. Ранее был задокументирован факт получения им 1000 долларов США.

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