Меган Маркл празднует 38-летие: принц Гарри «взорвал» Сеть трогательным поздравлением

Главная » Последние новости » Новости общества » Меган Маркл празднует 38-летие: принц Гарри «взорвал» Сеть трогательным поздравлением Меган Маркл празднует 38-летие: принц Гарри «взорвал» Сеть трогательным поздравлением

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Меган Маркл 4 августа отмечает 38-ой день рождения. Сегодня все королевское семейство поздравляет герцогиню с праздником.

Герцогине Сассекской Меган Маркл сегодня исполнилось 38 лет. Букингемский дворец шлет в ее адрес многочисленные поздравления, информирует enovosty.com/news.

Первым Меган поздравил ее муж – принц Гарри. Сделал он это публично. На официальной странице в соцсети Instagram он обнародовал фото с возлюбленной. Снимок был сделан во время путешествия в Австралию. Он примечателен тем, что как раз в то время герцогиня официально заявила о своем интересном положении перед публикой.

На трогательном фото заметен уже небольшой беременный живот Маркл. Под постом принц Гарри написал не менее трогательное послание жене. Он поблагодарил Меган за то, что она разделила с ним «это приключение».

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Другие члены королевской семьи также не стоят в стороне. Они также шлют поздравления Маркл. На Instagram-страницах Кейт Миддлтон, Елизаветы ІІ, герцогини Камиллы и принца Чарльза также появились записи, посвященные дню рождения Меган.

Ранее Меган Маркл заявляла, что сегодняшний праздник проведет в узком семейном кругу в Шотландии.