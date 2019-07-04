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В Киеве будут регистрировать штрафы за неправильную парковку онлайн

Главная » Последние новости » Новости общества » В Киеве будут регистрировать штрафы за неправильную парковку онлайн
 
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На сайте КГГА появилась информация о штрафах за нарушение правил дорожного движения и функция поиска эвакуированного автомобиля

Руководитель инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров сообщил, что на сайте Киевской городской государственной администрации в разделе “Имущество“ появилась информация о штрафах за нарушение правил дорожного движения и функция поиска эвакуированного автомобиля, информирует enovosty.com/news.

Теперь при выписке инспектором с парковки штрафной квитанции на неправильно припаркованный автомобиль информация о правонарушении сразу вносится на сайт системы “Имущество“. На сайт вносятся данные о транспортном средстве и адрес штрафной площадки. Онлайн-регистрация облегчит работу операторов и предоставит им возможность работать намного быстрее и более качественно

Ранее сообщалось, что в Украине водителей будут более строго наказывать за неправильную парковку. Планируется привязать размер штрафа за нарушение правил парковки к двадцатикратному размеру стоимости одного часа парковки


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 446

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