СБУ заблокировала деятельность мощной наркогруппировки

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СБУ заблокировала деятельность мощной наркогруппировки, осуществлявшей незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины пресекли деятельность этнической группировки, участники которой осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что одним из организаторов группировки является жительница Запорожья. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины. Во время санкционированных следственных действий в Днепропетровской и Запорожской областях по месту жительства злоумышленников и в нарколаборатории правоохранители изъяли килограмм метадона, восемь тысяч таблеток «Трамадол», десять килограммов прекурсоров на сумму более двух миллионов гривен и оборудование для изготовления наркотиков.

Сейчас трое участников группировки, в том числе организатор, задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для документирования и привлечения всех участников группировки к уголовной ответственности. Операция проводилась совместно с ГПН МВД Украины и следователями Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.