Археологи нашли древнее орудие убийства

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Археологи раскопали в Польше старую виселицу и останки казненных людей. Также рядом с этим ужасным местом были найдены цепи для казни.

Во время раскопок на территории западной Польши, в районе Жагане, археологи нашли комплекс для убийства. В его состав входила виселица и специальные цепи для казни «особо опасных» преступников. Было установлено, что орудие для убийства активно использовалось на протяжении с XVI по XVIII столетие, информирует enovosty.com/news.

В найденном комплексе для убийства одних людей вешали, а другим отрубали головы.

Руководитель раскопок Даниэль Войтуки, занимающий должность во Вроцлавском университете, сообщил, что находки – очень редкие, ведь до сих пор в Польше находили только два подобных артефакта.

Было установлено, что железные цепи использовались для «длительной» казни. В подвешенном состоянии мертвые тела людей находились на протяжении длительного времени. Это было предназначено для всеобщего обозрения. Ученые выяснили, что одна из цепей использовалась в 1717 году. С ее помощью убили неизвестного преступника.

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В ходе раскопок также нашли множество человеческих костей. Был найден и целый скелет обезглавленного человека.