ABS News: В Украине анонсировали окончание работ по строительству нового укрытия на ЧАЭС

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На Чернобыльской АЭС было тожественно презентовано новое укрытие, построенное над чернобыльским атомным реактором

Для мировых средств массовой информации на Чернобыльской АЭС было тожественно презентовано новое укрытие, построенное над чернобыльским атомным реактором в месте самой страшной ядерной катастрофы в мире, — сообщает ABS News, информирует enovosty.com/news.

Реактор № 4 на Чернобыльской атомной электростанции в Украине взорвался 26 апреля 1986 года. Комплексные строительные работы по обеспечению безопасности расплавленной активной зоны реактора и находящимися там 200 тоннами высокорадиоактивных материалов заняли девять лет и проходили под руководством Европейского банка реконструкции и развития.

Стоимость сооружения обошлась в 1,5 млрд евро (около 1,7 млрд долл), а весь проект — в 2,2 млрд евро. Это укрытие является самым большим из когда-либо построенных наземных сооружений длиной 257 метров (843 фута) и общим весом более 36 000 тонн.

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«Это был очень долгий проект», — сказал директор департамента ядерной безопасности банка Балтазар Линдауэр. Он отметил, что предварительные исследования начались в 1998 году, а контракт на сооружение был заключен в 2007 году. Он сказал, что Украина внесла большой вклад, предоставив 100 миллионов евро наличными, наряду с квалифицированным персоналом.