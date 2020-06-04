СБУ задержала мошенников, которые устроили «распродажу» государственных должностей

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СБУ задержала мошенников, которые «продавали» должность губернатора Харьковщины за 1 млн долл

В Харькове Служба безопасности Украины задержала злоумышленников, которые устроили «распродажу» сразу нескольких государственных должностей. Ими оказались двое жителей Киева и Одессы. Они представлялись должностными лицами и щеголяли связями во властных структурах, информирует enovosty.com/news.

За назначение кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации мошенники установили цену — 1 млн долларов. Еще 100 тыс. долларов они хотели получить за «продажу» должности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

До этого случая правоохранители уже зафиксировали получение злоумышленниками 60 тыс. долларов от харьковчанки якобы за «помощь» в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент. Против злоумышленников уже начато производство по статье Уголовного кодекса Украины.

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