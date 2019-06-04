СБУ блокировала контрабанду псевдоэфедрина в Украину

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Сотрудники СБУ блокировали контрабанду псевдоэфедрина в Украину

В ходе противодействия незаконному обороту прекурсоров сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду псевдоэфедрина в нашу страну, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Ровенской области наладил контрабандные поставки прекурсоров из одной из соседних стран. Таблетки с содержанием псевдоэфедрина злоумышленник сбывал на территории региона местным наркодельцам для последующего изготовления психотропных веществ в подпольной нарколаборатории.

Правоохранители задержали контрабандиста на таможенном посту «Мостиска» Львовской таможни во время очередной попытки нелегального ввоза в Украину более двухсот таблеток псевдоэфедрина «Cirrus», которые делец пытался скрыть под одеждой. Данные обстоятельства были задокументированы следователями в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 и 311 Уголовного кодекса Украины.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками Управления СБ Украины в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры с участием сотрудников Мостиского пограничного отряда ГПС Украины.