Рада увеличила штраф за отказ везти льготников в 20 раз

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В пресс-службе Министерства по делам ветеранов в Украине сообщили, что Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об увеличении штрафа до 2550 гривень за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан

В пресс-службе Министерства по делам ветеранов в Украине сообщили, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об увеличении ответственности за безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что сегодня Верховной Радой был принят в первом чтении законопроект о правонарушениях в сфере усиления ответственности за безосновательный отказ со стороны водителей в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Данным законопроектом предлагается внести изменения, увеличивающие штрафы водителям до 2550 гривень. В пресс-службе также отметили, что сегодня штраф за безосновательный отказ водителей в льготной перевозке отдельных категорий граждан составляет 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что она надеется, что данная инициатива, предложенная Минветеранов и внесенная членами Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, найдет поддержку депутатов во втором чтении в Верховной Раде и станет законом. Ветеранская общественность очень ожидает этого.