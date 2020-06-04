Призывная кампания продолжается: Кто имеет право на отсрочку или освобождение от призыва?

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В Украине продолжается призывная кампания. Украинцам решили напомнить об условиях, при которых возникает право на отсрочку прохождения срочной службы, а также перечень оснований для освобождения от призыва.

Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по решению районных призывных комиссий по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности, информирует enovosty.com/news.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по их желанию предоставляется призывникам, которые:

— являются лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

— имеют нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую мать) или нетрудоспособных лиц, на попечении/попечительством или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц — граждан Украины, обязанных их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц должно быть подтверждено документами;

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— имеющих несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных их содержать;

— имеют одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

— имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

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— имеющих двух и более детей;

— имеющих ребенка-инвалида;

— имеют жену-инвалида;

— имеют беременную жену.

В случае, если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей одновременно, отсрочка может предоставляться одному из них по их желанию с учетом предложения родителей. Такая отсрочка предоставляется на время прохождения срочной военной службы братьями, к увольнения в запас одного из них.

Районные призывные комиссии могут принять решение о предоставлении призывнику отсрочки от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам, несмотря на нежелание призывника ею воспользоваться, исходя при этом из того, что его призыв может существенно ухудшить материальное положение лиц, в соответствии с законодательством он должен содержать .

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья на срок до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно негодными к военной службе.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста.

Право на отсрочку не теряется, если:

обучение было прервано в связи с получением академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, по уходу за близкими родственниками;

призывник, который учился в вузе с дневной формой обучения, перевелся в другой вуз с дневной формой обучения.

От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются граждане Украины:

— которые признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

— которые ко дню отправления на срочную военную службу достигли 27-летнего возраста;

— выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

— отец или мать, родной (полнородные, неполнородные) брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Призывники, имеющие право на освобождение от призыва на этом основании, могут его использовать;

— которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

— которые были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в частности с освобождением от отбывания наказания;

— которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава.