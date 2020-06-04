Правительство поддержало законопроект, который позволит бизнесу получать более доступные кредиты

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Правительство поддержало законопроект о гарантиях банкам, который позволит бизнесу получать более доступные кредиты

Кабинет Министров Украины поддержал решение о внесении законодательных изменений, согласно которым малому и среднему бизнесу, который пострадал вследствие пандемии Covid-19, предоставляется доступ к финансовым ресурсам через получение кредитов с частичной государственной гарантией, информирует enovosty.com/news.

Законопроект прошел слушания в профильном комитете и был доработан народными депутатами. «Именно инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы нашим предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу Украины.

Это последовательные шаги власти в направлении доступности финансов для предпринимателей», — говорит Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Предоставление частичных государственных гарантий на портфельной основе — это инструмент помощи бизнесу, который позволит поддержать украинскую экономику в сложный период и даст возможность субъектам хозяйствования развиваться