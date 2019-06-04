Определена самая «вкусная» для комаров группа крови

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Комары оказались очень избирательными в еде насекомыми. Оказывается, не всякая группа крови им по вкусу.

Пришло лето, а вместе с ним и сезон комариных укусов. Люди замечают, что одних эти насекомые кусают чаще, а других – реже. Специалисты решили проверить, какая же группа крови больше всего нравится комарам, информирует enovosty.com/news.

Масштабные эксперименты показали, что действительно комары умеют определять состав человеческой крови. Самой вкусной для них оказалась первая группа. Специалисты связывают это с тем, что именно у данной категории отсутствует белок антиген. Из-за этого такая кровь имеет особую консистенцию и гладкую поверхность эритроцитов.

На втором месте по вкусовым комариным качествам оказалась вторая группа. Особенно «хороша» она вместе с отрицательным резус-фактором.

Людям же с третьей и четвертой группой повезло больше – их реже кусают комары.

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До сих пор исследователям не удалось установить механизм определения группы крови комаром. Изучением этого вопроса сейчас занимаются специалисты из разных уголков планеты.

Справка. Людей кусают только самки комаров. Делают они это для того, чтобы вывести здоровое потомство. Самцы всех видов едят только растительную еду и полностью игнорируют кровь млекопитающих.