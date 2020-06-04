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«Нам нужно побороться за туристов»: в Украине планируют отменить визы для граждан Китая и Австралии

Главная » Последние новости » Новости общества » "Нам нужно побороться за туристов": в Украине планируют отменить визы для граждан Китая и Австралии
 
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Владимир Зеленский сообщил о намерении отменить визы для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и арабских стран

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность отмены визового режима для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и арабских стран, чтобы привлечь больше туристов и денежных средств в экономику, как только будут сняты карантинные ограничения. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Необходимо либерализовать визовую политику: если страны отменят визовые требования для приезжающих к ним украинцам, то мы отменим визы и для них. Нам нужно побороться за туристов», — сказал Зеленский.

«Нам нужно побороться за туристов»: в Украине планируют отменить визы для граждан Китая и Австралии

По сообщению администрации президента, иностранный турист обычно тратит 120-150 долларов в день и пребывает в Украине в среднем от трех до четырех дней. В 2018 году Украину посетили около 14 миллионов туристов. В прошлом году Украина ввела электронные визы для граждан 52 стран, включая Китай и Австралию. Однократная 30-дневная виза стоит 85 долларов.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 112

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