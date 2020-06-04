Нацполиция ликвидировала мощные нарколаборатории

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Нацполиция ликвидировала две мощные нарколаборатории

Работники отдела противодействия наркопреступности полиции Киевщины совместно со следователями полиции Васильковского района Киевской области с участием полка полиции особого назначения и кинологической службы разоблачили лиц, занимавшихся незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ, и ликвидировали две нарколаборатории, информирует enovosty.com/news.

По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски. Следователи изъяли таблетки метадона и экстази, вещество, внешне похожее на амфетамин, вещество растительного происхождения, похожее на каннабис и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков (стаканы, колбы, пробирки).

По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков составляет 80 000 гривен. Также изъяты деньги, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались в незаконном «бизнесе».

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Кроме этого, в доме одного злоумышленника правоохранители обнаружили ружье без номера и около 1400 патронов.