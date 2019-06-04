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На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)
 
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В Кировоградской области школьники с трудом добрались до места проведения ВНО из-за последствий непогоды. Детям приходилось преодолевать значительные препятствия.

На Кировградщине спасатели оказали помощь ученикам, которые не могли добраться до пункта проведения ВНО. Причиной послужила сильно размытая дорога и разрушенный мост на пути к месту организации внешнего оценивания, информирует enovosty.com/news.

Специалисты пресс-центра ГСЧС Кировоградской области заявили, что сотрудники ведомства помогли всем ученикам перейти разрушенную часть дороги.

Сообщение о том, что ученики Докучаевской ООШ І-ІІІ ст. не могут попасть в место поведение ВНО поступило в Службу спасения сегодня, 4 июня, в 5:25. В селе Мальчевское Устиновского района размыло дорожное покрытие и рухнул мост, который соединял Устиновку и Докучаево.

На вызов выехали спасатели 22-ой государственной пожарно-спасательной части поселка городского типа Устиновка. Специалисты помогли всем школьникам преодолеть сложный участок дороги. Перейдя опасный отрезок, дети сели в автобус и успешно добрались к пункту ВНО.

Читайте: ВНО-2019 в Украине: что нужно знать абитуриентам

В Сети обнародованы фото операции. На них можно увидеть степень разрушения и особенности дороги к ВНО.

На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)

На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)

На Кировоградщине непогода разрушила мост и дорогу: школьников на ВНО сопровождали спасатели (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 164

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