В Украине проводятся испытания нового беспилотного РСВК (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине проводятся испытания нового беспилотного РСВК (ВИДЕО) В Украине проводятся испытания нового беспилотного РСВК (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В Украине проводятся испытания нового беспилотного РСВК-М2 «Хантер»

В Youtube появилось видео пользователя «ивана н», на котором проводятся испытания нового роботизированного обзорно-огневого комплекса РСВК-М2 «Хантер» в восточной части Донбасса. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно представленной информации, «иван н» является инженером «Конструкторского бюро «Роботикс». На опубликованном им видео демонстрируются полевые испытания нового роботизированного комплекса РСВК-М2. Никаких подробностей о дате и месте проведения испытаний не предоставлено. Но отмечается, что новый РСВК-М2 уже принял участие в реальном бое против пророссийских сепаратистских сил.

Согласно имеющимся данным, беспилотная машина РСВК-М2 была разработана для выполнения широкого спектра задач, таких как спасательные операции, патрулирование и разведка.

Читайте: Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)

Конструкторское бюро робототехники сообщило, что РСВК-М2 может быть оснащен различными системами и вооружением (пулеметом, гранатометом, противотанковой управляемой ракетой). Новый украинский беспилотник отличается от ближайших аналогов высокой точностью наведения, надежностью, простотой конструкции и широкими возможностями для модернизации.