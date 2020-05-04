Правительства все больше сталкиваются с вопросом, стоит ли настаивать на том, чтобы люди носили защитные маски

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Во время пандемии 1918 года маски для лица были той мерой, против которой общественность больше всего возражала.

Нужно ли заставлять людей носить маски в общественных местах? Это вопрос, стоящий перед правительствами, поскольку все больше стран снимают свои ограничения. Более 30 стран сделали ношение масок обязательным в общественных местах, включая Германию, Австрию и Польшу. И это несмотря на то, что ученые говорят, что маски мало что делают для защиты их владельцев, и только могут предотвратить заражение других людей, информирует enovosty.com/news.

Никола Стерджон, первый шотландский министр, тем не менее, объявил о новых правилах, советующих шотландцам носить маски при посещениях магазинов или в общественном транспорте, в то время как правительство Великобритании собирается объявить свою новую позицию в ближайшее время.

Все это перекликается с большой пандемией гриппа, известного как испанский грипп, который унес жизни около 50 миллионов человек в 1918-20 годах. Это отличный пример того, как люди мирились с очень жесткими ограничениями, даже если они думали, что это не имеет смысла.

Великое отключение

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В США ни одна болезнь в истории не приводила к таким серьезным ограничениям, как сильная вспышка испанского гриппа. Они включали закрытие школ, церквей, театров, кинотеатров, универмагов и парикмахерских. Также внедрили правила о том, сколько места должно быть выделено людям в закрытых общественных местах.

Были штрафы за кашель, чихание, плевание, поцелуи и даже разговоры на открытом воздухе.

Ограничения были такими же жесткими в Канаде, Австралии и Южной Африке, хотя гораздо меньшими в Великобритании и континентальной Европе. Там, где были такие ограничения, публика принимала все это без особых возражений. В отличие от долгой истории с холерой, особенно в Европе, или чумы на индийском субконтиненте с 1896 по 1902 год, массового насилия не было, и обвинения были редки — даже против испанцев или меньшинств.

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Маски для лица стали тем предметом, против которого люди больше всего возражали, хотя поначалу маски часто были популярны. В «Оклахома-Сити таймс» в октябре 1918 года описывается «армия молодых женщин-военнослужащих», появляющаяся в людных местах в «марлевых щитах».

Роль науки

С самого начала велись научные споры о том, были ли маски эффективными, но ситуация начала меняться после того, как французский бактериолог Шарль Николь обнаружил в октябре 1918 года, что вирус гриппа был намного меньше, чем любая другая известная бактерия.

Эта новость быстро распространилась даже в небольших американских газетах. Были опубликованы карикатуры, в которых говорилось: «Как использовать заборы из колючей проволоки для предотвращения мух». И все же это было как раз в тот момент, когда уровень смертности рос в западных штатах США и Канаде. Несмотря на открытие Николь, различные власти начали делать маски обязательными. Сан-Франциско был первым крупным городом США, сделавшим это в октябре 1918 года.

Но со временем многие перестали доверять маскам и считали их нарушением гражданских свобод. Согласно ноябрьскому репортажу 1918 года, опубликованному на «Глобал Сити Юта» из Юты: «Обычный человек носил маску, повязанную на затылке, до тех пор, пока он не оказывался в поле зрения полицейского, а у большинства людей были прорезаны отверстия, чтобы вставлять туда сигары и сигареты».

Непослушание

В Сан-Франциско люди отказывались носить маски на публике или специально надевали их неправильно. Некоторые оказались в тюрьме за то, что не носили их или отказались платить штрафы.

В Тусоне, штат Аризона, работник банка настоял на том, что он лучше сядет в тюрьму вместо того, чтобы платить штраф за то, что он не надел маску. В других западных штатах судьи постоянно отказывались надевать их в залах суда. В Новом Южном Уэльсе (Австралия) сообщения о нарушениях наводняли газеты сразу после того, как маски стали обязательными.

В Англии все было по-другому. Маски рекомендовались только в качестве меры предосторожности в крупных городах, а затем только для определенных групп, таких как медсестры в Манчестере и Ливерпуле. Серьезные вопросы об эффективности ношения масок возникли только в марте 1919 года и только в научном сообществе. Большинство британских ученых объединились против них, и назвали маски «сомнительным средством».

Эти аргументы неуклонно поддерживались статистикой из США. Глава департамента здравоохранения штата Калифорния представил в конце 1918 года результаты исследования в лучшей больнице Сан-Франциско, свидетельствующие о том, что 78% медсестер заразились, несмотря на постоянное ношение масок.

Врачи и органы здравоохранения также представили статистику, сравнивающую уровень смертности в Сан-Франциско с соседними Сан-Матео, Лос-Анджелесом и Чикаго — городами, ни один из которых не сделал ношение масок обязательным. Уровень смертности в этих городах был либо «не хуже», либо меньше.

Очевидно, что многие из этих деталей актуальны и сегодня. Это говорит о том, что легкомысленное требование носить маски стало проблемой, в то время как более строгие запреты — разговоры на улицах, поцелуи влюбленных или посещение религиозных служб — принесли больше пользы.

Источник: Weforum