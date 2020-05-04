Полицейские обезвредили преступную группу, которая обворовывала церкви и монастыри Украины (ФОТО)

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Полицейские Тернопольщины обезвредили преступную группу, которая обворовывала церкви и монастыри Украины

Полицейские Тернопольщины обезвредили преступную группу, которая обворовывала церкви и монастыри Украины. Спецоперация по задержанию подозреваемых проводилась совместно со следователями ГУНП в Тернопольской области, работниками отдела расследования особо тяжких преступлений и бойцами спецподразделения КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры, информирует enovosty.com/news.

По предварительной информации, в организованную престпную группировку входило семь человек. Среди подозреваемых — двое уроженцев Молдовы. Именно они организовали бизнес на антиквариате. По словам Василия Джиджора, начальника УСР в области, в сообщники они взяли знатоков сакрального искусства, специалистов по юриспруденции и людей, которые помогали в поисках и сбыте краденого

Подозреваемые в течение 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в 17-19 веках, ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна. После этого брали необходимые инструменты и шли на преступление.

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Жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей. Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемых проверяют на причастность к подобным преступлениям, совершенным на территории этих областей.