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Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан

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Благодаря встрече с руководством УГКЦ Папа Франциск намерен продемонстрировать «знак своей близости».

Папа Римский пригласил митрополитов Украинской греко-католической церкви на встречу, которая должна состояться в Ватикане. Данное мероприятие запланировано на июль 2019 года. Об этом передает пресс-служба украинской Апостольской нунциатуры на своем официальном интернет-ресурсе, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что Папа Франциск 5 и 6 июля приглашает в Ватикан руководство УГКЦ. Среди гостей значатся Верховный Архиепископ, члены Синода и митрополиты.

Данной встречей Папа Римский пытается, по словам Апостольской нунциатуры, продемонстрировать «знак близости к УГКЦ». Помимо этого, встреча позволит Франциску более тщательно понять жизнь украинцев и их насущные потребности.

Справка. Франциск является 266-м Папой Римским. Его детство было довольно сложным, он родился 1936 году в Буэнос-Айресе в семье мигрантов, у Франциска было четверо младших братьев и сестер. Получил средне-специальное образование химика и даже некоторое время работал в пищевой лаборатории. В 1958 году вступил в общество иезуитов и благодаря этому получил гуманитарное образование. Преподавал литературу и психологию. Священнослужителем Франциск стал в 1969 году, а Папой Римским – в 2013.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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