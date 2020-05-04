Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО) Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО)

Закрыть Отправить

Пока весь мир застыл из-за пандемии COVID-19, веселые жители со всех стран мира поднимают настроение себе и окружающим с помощью креативных идей.

Эрфурт, Германия, 24 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

В Манаусе, Бразилия, женщины из числа коренных народов шьют маски для лица для продажи.

Читайте: Как мэр Черкасс поднял «карантинный бунт» и пошёл против Зеленского (ВИДЕО)

Бангкок, Таиланд, 27 апреля 2020 года.

Венеция, Италия, 25 апреля 2020 года.

Бразилиа, Бразилия, 26 апреля 2020 года.

Акция протеста против продления чрезвычайного приказа об изоляции губернатора штата Тони Эверса у здания Капитолия в Мэдисоне, штат Висконсин, 24 апреля 2020 года.

Шоппинг в Париже, Франция, 24 апреля 2020 года.

Бангкок, Таиланд, 16 апреля 2020 года.

Перу, Лима, ​​4 апреля 2020 года.

Бангкок, Таиланд, 15 апреля 2020 года.

Гуаякиле, Эквадор, 15 апреля 2020 года.

Форт Коллинз, Колорадо, 14 апреля 2020 года.

Сирия, 14 апреля 2020 года.

Сингапур, 15 апреля 2020 года.

Юг Испании, 13 апреля 2020 года.

Калифорния, 3 апреля 2020 года.

Источник: Reuters