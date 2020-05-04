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Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО)
 
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Пока весь мир застыл из-за пандемии COVID-19, веселые жители со всех стран мира поднимают настроение себе и окружающим с помощью креативных идей.

Эрфурт, Германия, 24 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Женщина с защитной маской видна в Эрфурте, Германия, 24 апреля 2020 года. REUTERS / Karina Hessland

Женщина с защитной маской видна в Эрфурте, Германия, 24 апреля 2020 года. REUTERS / Karina Hessland

В Манаусе, Бразилия, женщины из числа коренных народов шьют маски для лица для продажи.

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Ребенок из числа коренного населения в защитной маске позирует для снимка в Ассоциации женщин коренных народов Сатере Мау, где женщины из числа коренных народов шьют маски для лица для продажи в Манаусе, Бразилия, 24 апреля 2020 года. REUTERS / Bruno Kelly

Бангкок, Таиланд, 27 апреля 2020 года.

Мусульманка в защитной маске ходит рядом с железнодорожными путями в Бангкоке, Таиланд, 27 апреля 2020 года. REUTERS / Jorge Silva

Венеция, Италия, 25 апреля 2020 года.

Мужчина носит персонализированную маску с флагом Венеции, в праздник его покровителя Святого Марка, в Венеции, Италия, 25 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Мануэль Сильвестри

Бразилиа, Бразилия, 26 апреля 2020 года.

Демонстрант в защитной маске принимает участие в автоколонне в знак протеста против президента Бразилии Жаира Больсонаро в Бразилиа, Бразилия, 26 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Адриано Мачадо

Акция протеста против продления чрезвычайного приказа об изоляции губернатора штата Тони Эверса у здания Капитолия в Мэдисоне, штат Висконсин, 24 апреля 2020 года.

Мужчина в маске изображает из себя демонстрантов, протестующих против продления чрезвычайного приказа губернатора штата Тони Эверса «Безопасный на дому» возле здания Капитолия в Мэдисоне, штат Висконсин, 24 апреля 2020 года. REUTERS / Shannon Stapleton

Шоппинг в Париже, Франция, 24 апреля 2020 года.

Женщина носит противогаз во время шоппинга в Париже, Франция, 24 апреля 2020 года. REUTERS / Charles Platiau

Бангкок, Таиланд, 16 апреля 2020 года.

Мальчик в маске смотрит на окраину Бангкока, Таиланд, 16 апреля 2020 года. REUTERS / Athit Perawongmetha

Перу, Лима, ​​4 апреля 2020 года.

Мужчина демонстрирует свою самодельную маску перед репатриационными рейсами в Канаду, организованными канадским посольством для граждан, оказавшихся в Перу, в Лиме, ​​4 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Себастьян Кастанеда

Бангкок, Таиланд, 15 апреля 2020 года.

Женщина носит защитную маску для лица во время поездки на лодке по реке Чао Прайя в Бангкоке, Таиланд, 15 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Хорхе Сильва

Девочка носит маску из-за вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в сообществе в Бангкоке, Таиланд, 10 апреля 2020 года. REUTERS / Athit Perawongmetha

Гуаякиле, Эквадор, 15 апреля 2020 года.

Рабочий на похоронах носит лицевую маску с изображением Иисуса возле больницы Лос-Сейбос в Гуаякиле, Эквадор, 15 апреля 2020 года. REUTERS / Santiago Arcos & nbsp; & NBSP;

Форт Коллинз, Колорадо, 14 апреля 2020 года.

Орландо Бейкер, 50 лет, носит маску, которую он разработал по образу американского рэпера. Дебютный альбом Notorious BIG "Ready to Die", Форт Коллинз, Колорадо, 14 апреля 2020 года. REUTERS / Shannon Stapleton

Сирия, 14 апреля 2020 года.

Перемещенная девушка носит лицевую маску, когда принимает участие в мероприятии, организованном Violet Organization, в целях распространения информации и обеспечения безопасности в условиях опасений, связанных с коронавирусной болезнью (COVID-19), в лагере в городе Маарат-Масрин на севере Идлиба. , Сирия, 14 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Халил Ашави & nbsp;

Сингапур, 15 апреля 2020 года.

Женщина в маске позирует для фотографии по дороге в супермаркет в Сингапуре, 15 апреля 2020 года. REUTERS / Edgar Su

Юг Испании, 13 апреля 2020 года.

Мужчина позирует для снимка, надевая защитную маску с гербом испанской национальной футбольной рубашки во время блокировки в Ронде, на юге Испании, 13 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Джон Наска

Калифорния, 3 апреля 2020 года.

Полицейский носит маску с американским флагом, помогая Джейкобсу и Кушману в продовольственном банке Сан-Диего накормить тысячи людей в продовольственном банке в Дель-Мар, Калифорния, 3 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Майк Блейк

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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