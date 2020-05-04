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Будущее туризма: Какие страны первыми откроются и что будут делать украинцы

Главная » Последние новости » Новости общества » Будущее туризма: Какие страны первыми откроются и что будут делать украинцы
 
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Украинцы в этом сезон отдадут предпочтение внутреннему туризму, хотя многие страны будут делать всё возможное, чтобы привлечь отдыхающих

Популярнейший среди украинцев Египет уже готов принимать туристов, хотя и со многими ограничениями. Тем не менее, украинцы, напуганные пандемией, даже после окончания карантина будут бояться далёких путешествий. Потому большинство туроператоров Украины будут оперативно перепрофилироваться на внутренний туризм. Уже сейчас люди активно бронируют путевки к Черному морю и в Карпаты. Пока что стоимость выходных на популярных украинских курортах составляет 3000-4000 гривен на одного человека. В разгар сезона цена петёвок будет увеличиваться. Этой ситуацией Украина должна воспользоваться, чтобы улучшить состояние туристических мест нашей страны, сделать их более современными и комфортными. После длительного карантина все страны «обнулились» и каждый имеет шанс на развитие и рост. Украине стоит позабыть о правиле «лишь бы пережить сезон», а стараться делать всё на максимальном уровне, чтобы и в последующих годах туристы хотели возвращаться сюда, а не отдавать большие деньги за туры в Италию или Испанию, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, несмотря на риски, первыми свои берега для туристов откроют Турция, Египет и Греция, которые максимально зависят от туристов. Болгария планирует начинать сезон с первого июля, Португалия также не намерена отменять сезон. А вот Сицилия и вовсе намерена оплатить половину стоимости авиабилетов и каждую третью ночь проживания в гостинице. Вот только большинство путевок за границу вырастут в цене, так как гостиницы будут заполнены максимум наполовину. Кроме того, в ближайшее время, скорее всего, будут отменены шведские столы: их заменят на обыкновенные столики с меню.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 188

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