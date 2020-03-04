США выделяет Украине 38 млн долл на киберзащиту

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Украина и США согласовали комплекс мероприятий для урепления совместной киберзащиты

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что Украина и США согласовали дальнейшие действия для урепления совместной киберзащиты , информирует enovosty.com/news.

Заместитель министра иностранных дел написал на своей странице в Twitter, что прошла «вдохновляющая встреча» с представителями Госдепартамента США и по итогам 3-го раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долл

Напомним, ранее сообщалось, что существование в авторитарных государствах кибер-армий, совершающих кампании по заражению инфраструктурных объектов и шпионажу, на сегодня стало обычным явлением.