США выделяет Украине 38 млн долл на киберзащиту
Украина и США согласовали комплекс мероприятий для урепления совместной киберзащиты
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что Украина и США согласовали дальнейшие действия для урепления совместной киберзащиты , информирует enovosty.com/news.
Заместитель министра иностранных дел написал на своей странице в Twitter, что прошла «вдохновляющая встреча» с представителями Госдепартамента США и по итогам 3-го раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долл
Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду 🇺🇦🇺🇸 кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC
— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020
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Напомним, ранее сообщалось, что существование в авторитарных государствах кибер-армий, совершающих кампании по заражению инфраструктурных объектов и шпионажу, на сегодня стало обычным явлением.