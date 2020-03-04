Нацполиция блокировала деятельность транснациональной группировки, занимавшейся торговлей людьми

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Нацполиция блокировала деятельность транснациональной группировки, занимавшейся торговлей людьми. В состав преступной группировки входили граждане Украины и стран ЕС

Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области блокировал деятельность транснациональной группы, которая в течение длительного времени вербовала женщин для работы в борделях стран ЕС, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, в которую вошли граждане Украины и стран ЕС. При попытке переправки в ЕС группы женщин правоохранители задержали иностранца.

В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения всем участникам группы.

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Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.