Контрразведка СБУ блокировала деятельность агентурной сети военной разведки РФ (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ блокировала деятельность агентурной сети военной разведки РФ, которая собирала информацию об участниках АТО, местах дислокации военной техники, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ — украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированную территорию Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни.

Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они собирали актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию о участниках АТО/ООС на востоке Украины.

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В соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации. Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети