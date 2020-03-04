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Игорь Чаленко рассказал о перспективах увеличения выплат и пенсий украинцам

Главная » Последние новости » Новости общества » Игорь Чаленко рассказал о перспективах увеличения выплат и пенсий украинцам
 
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первоочередными задачами правительства является пересмотр бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев

С вопросом относительно вероятности реального увеличения выплат и пенсий простым украинцам в 2020 году «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что на сегодня говорить о дополнительных выплатах преждевременно

«Поскольку стоит вопрос больше о проведении секвестра государственного бюджета по результатам первого квартала этого года. Насколько мы знаем, два месяца подряд госбюджет-2020 не выполняется. Соответственно, говорить о новых инициативах, которые бы увеличили социальную нагрузку на бюджет, слишком рано. И в связи с этим премьер-министр в своем выступлении не показал каких-то новых кардинальных идей. Он сказал, что будет придерживаться тех программных целей, которые ставило перед собой прошлое правительство Гончарука

Поэтому каких-то кардинальных изменений в данном плане не ожидается. Тем более, если говорить о социальной сфере, то, соотвественно, должна работать экономика. А как мы видим сегодня в предполагаемом списке состава правительства отсутствует как предполагаемый министр экономики, так и министр энергетики. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то новые рычаги для пополнения бюджета, опять-таки преждевременно», — отмечает Игорь Чаленко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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