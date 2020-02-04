В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, — Reuters

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

04.02.2020 г.
21:06Филарета исключили из Синода ПЦУ: подробности
20:53СБУ становится более современной и меняет подходы в своей работе, - Иван Баканов
19:28На Донбассе враг применил запрещенные минометы 82 мм и 120 мм
18:49Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей
18:25В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, - Reuters
16:58В сети появилось уникальное видео испытания ракет "Вильха" (ВИДЕО)
07:30ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80
Все новости общества

Аналитика

03.02.2020

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
Иран больше не делится с Украиной доказательствами по сбитому самолету, опрос показал, какие партии прошли бы в Раду, а в СНБО поддержали создание частных ...
03.02.2020

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Экономика Украины переживает очень сложный период. Положение усугубляет и тот факт, что чиновники, ответственные за развитие экономического сектора, ...
31.01.2020

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Пожары в Австралии, катастрофа украинского самолета, обострение ситуации на Ближнем Востоке и смертельный коронавирус, который с огромной скоростью ...

Последние новости

04.02.2020 г.
21:06 Филарета исключили из Синода ПЦУ: подробности
20:53 СБУ становится более современной и меняет подходы в своей работе, - Иван Баканов
20:43 "Пока стучит твое сердце": в прокат выходит фильм "Пульс" о паралимпийской чемпионке Украины
20:27 Иран может заблокировать работу инспекторов ООН, - Associated Press
19:42 В Украине кардинально поменяют квитанции за газ
19:28 На Донбассе враг применил запрещенные минометы 82 мм и 120 мм
18:49 Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей
18:25 В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, - Reuters
18:05 Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ
17:48 Политика Нацбанка в сторону уменьшения учетной ставки является правильной, - Михаил Стрельников
17:41 Сытник - коррупционер, он не может эффективно бороться с коррупцией, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
17:28 В Китае на людей без масок "охотятся" дроны
17:08 У парламента хватит голосов для принятия закона о рынке земли, - Николай Сольский (ВИДЕО)
16:58 В сети появилось уникальное видео испытания ракет "Вильха" (ВИДЕО)
16:38 Украина установила исторический рекорд по экспорту плодоовощной продукции
16:11 Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть
15:59 Мы наблюдаем тотальную узурпацию власти Зеленским, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
15:44 За год киевляне провели в заторах на дорогах 227 часов - исследование
15:31 В Украине приток прямых иностранных инвестиций вырос до $2,5 миллиарда
15:30 Новый пикап от Hyundai вывели на тесты (ФОТО)
15:27 Украине необходим двухпалатный парламент, - Никита Потураев (ВИДЕО)
15:04 "Черный понедельник" китайской экономики, - Злой Одессит
15:02 Контроль над силовиками и новые полномочия президента Зеленского опасны, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)
15:00 Рынок рабочих профессий в Украине: кому платят больше всех
14:40 Правительство Бразилии отказалось отменять ежегодный карнавал из-за коронавируса
14:20 Лучше остаться дома: на Киев надвигается циклон Petra
14:18 Парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
14:02 Турция выделит Украине военную помощь в размере $36 млн
13:30 "Всех под метлу в камеру!" - Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов (ВИДЕО)
13:27 Возвращение Крыма: Эксперт назвал единственный реальный козырь Украины
13:20 В Украине собираются пересмотреть ПДД: кого коснутся изменения
13:10 «Слуги народа» ведут Украину к полной самоликвидации, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
13:00 Необычную копию "Мона Лизы" выставят на аукционе
12:58 Коронавирус и Россия продолжили валить нефть, - "Злой одессит"
12:45 Директоров всех сахарных заводов Беларуси задержали за продажу сахара в Россию «по бросовым ценам»
12:39 Google впервые раскрыл рекламную выручку YouTube - 15 миллиардов долларов
12:10 Китайский врач, который первым предупредил о коронавирусе, оказался в полиции
12:04 Сколько получают жители разных европейских стран
11:48 Президентская кампания в США: Трампизм должен быть отправлен на свалку, - Пономарь
11:22 Украинцы проедают почти половину доходов
11:20 Минус один: Рада проголосовала за отставку Бабак
10:35 Турция поможет украинцам укреплять южную границу
10:10 Как не купить подделку: Озвучена реальная цена сливочного масла в Украине
09:30 Епифаний рассказал, почему приходы Московского патриархата не переходят к ПЦУ
09:16 Страх перед вирусом: в Австралии китайские спортсмены не могут выйти на улицу и тренируются в коридорах отеля (ФОТО)
09:08 Сколько украинцев считают себя прихожанами ПЦУ - соцопрос
09:05 Украинцы должны понимать, что лучше быть собственником земли и сдавать её, - мнение
08:38 Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского
08:34 Историческое фото: солдаты дивизиона "Песчаная Буря" перед отправкой на первую мировую (ФОТО)
08:21 Украина приготовила новый удар по РФ
08:18 Война на Донбассе: Враг подло напал на воинов ВСУ
07:50 Новые Apple Watch и iPhone: чем компания Apple собирается удивлять пользователей в 2020 году
07:48 "Проводник Харон в подземном царстве украинской экономики" - Алексей Кущ про идею "бизнес-няни" в Украине
07:40 "Запуганная бусинка": киевлян повеселил очередной герой парковки (ФОТО)
07:30 ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80
07:15 В Австрии слепили снеговика, который попал в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)
07:00 Совместное предприятие Panasonic с Tesla уже принесло первую прибыль
03.02.2020 г.
23:00 В 2020 году появится обновленный Renault Megane
22:40 Американская танковая бригада «Блэкджек» блестяще показала себя во время военных учений в Германии
22:30 Американские F-22 Raptors вернулись после исторического развертывания на Ближнем Востоке
Все новости »

В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости общества » В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Киев прибыл последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ из Китая. У пассажиров рейса симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.

4 февраля последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ прибыл из Китая в Киев с 200 пассажирами на борту. Об этом пишет Павел Политюк в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Cамолет рейса PS 7878, прибывший из китайского города Санья, приземлился в аэропорт Борисполь в 12:50. Представитель Центра общественного здоровья Украины заявил, что у пассажиров симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.

В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, — Reuters

Напомним, ранее заместитель директора аэропорта Борисполь Олег Струк сообщил, что Украина приостанавливает прямые полеты в Китай с 4 февраля из-за опасений, связанных с распространением коронавирусной инфекции


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 543

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Все статьи



Армия

Зенитная ракетная система С-300
Винтовка М14 (США)
Ракетная система залпового огня M270 MLRS (США)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм ATMOS 2000 (Израиль)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9139)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (7969)

Фотожабы на тему: Продай собаку - заплати за коммуналку "взорвали" сеть (7674)

Воздушные силы Украины получат в распоряжение аэродром на Ровенщине (5539)

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпуса БТР-4Е, - Укроборонпром (ВИДЕО) (3793)

Переход на летнее время-2020: когда и в какую сторону украинцам нужно будет перевести стрелки часов (3101)

В офисе ІСАО в Монреале установили модель украинского гиганта Ан-225 «Мрия» (ФОТО) (2589)

Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания (2088)

В Одессе спустили на воду новый украинский корабль-разведчик (ФОТО) (2020)

"Европа без барьеров": Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде - главные причины отказов (1758)

Персоны

Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Наталья
БОНДАРЕВА
Владимир
ГРОЙСМАН
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10961)

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9139)

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (8851)


Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 