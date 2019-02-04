Ученый выяснил, когда душа вселяется в ребенка

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Эксперт из США сделал сенсационное заявление. Все-таки эмбрион имеет душу.

Профессор психиатрии Рик Страсман работает в Медицинской школе Университета Нью-Мехико. Он написал книгу «DMT: молекула духа» , где уверяет, что душа в эмбриона вселяется на 49 день с момента зачатия, информирует enovosty.com/news.

Эксперт долго изучал вопрос психофармакологии и пришел к выводу, что DMT влияет на процесс зачатия ребенка. Страсман заявил, что душа и тело сливаются в едино с помощью шишковидной железы. Он уточняет, что для этого процесса очень важна молекула — DMT. Также она позволяет людям видеть сновидения и галлюцинации. Рик Страсман напоминает, что на седьмой недели от зачатия у эмбриона формируется эта шишковидная железа. И ученый уверен, что это не просто обычное стечение обстоятельств.

Еще один известный американский ученый Роберт Ланца, изучающий загробную жизнь, считает, что физическая смерть не является окончательным концом существования в принципе. Он заявил, что после смерти душа просто оседает в параллельных мирах. Ланца подчеркивает, что в космосе есть множество вселенных. Если в одной вселенной организм погиб, то в другой продолжил жить. Этот процесс обмена просто беспрерывный.