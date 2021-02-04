У нас нет ни вакцины, ни плана вакцинации, — Совсун (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Инна Совсун рассказала, готовы ли регионы Украины к грядущей вакцинации, которая, по словам Степанова, должна начаться 15 февраля 2021 года.

Нардеп убеждена, что у правительства Шмыгали в целом, а также министра здравоохранения Степанова нет чёткого и понятного плана вакцинации украинцев, как и нет грамотной информационной политики по вакцинации от коронавируса в украинском обществе, информирует enovosty.com/news.

Нардеп озадачена тем фактом, что регионы абсолютно не готовы к вакцинации, поскольку у руководителей региональных медучреждений нет чёткого плана по вакцинации и указаний по процедуре хранения вакцины, а также нет необходимого холодильного оборудования для хранения препарата.

Совсун сомневается, что регионы успеют в срок подготовится к вакцинации вакциной Pfizer, которая будет предоставлена Украине в рамках программы COVAX.

«Мы спросили у региональных департаментов здравоохранения о готовности обеспечить хранение вакцины. А мы знаем, что вакцине Pfizer необходимы весьма специфические условия хранения. И для того, чтобы хранить вакцину уже сейчас необходимы специальные холодильные установки. К сожалению, ничего этого на региональном уровне ещё не продумано. Потому что не пришло соответственное поручение МОЗ», — резюмировала нардеп.

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Напомним, Глава МОЗ Украины Максим Степанов анонсировал начало вакцинация от COVID-19 в Украине с 15 февраля 2021 года.

Степанов заявил, что Украина получит 910 тысяч доз вакцин, в том числе, 210 тысяч доз от Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.