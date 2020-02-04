СБУ становится более современной и меняет подходы в своей работе, — Иван Баканов

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Иван Баканов сообщил, что СБУ становится более современной и меняет подходы в своей работе

Реформа СБУ приведет к укреплению Службы и улучшению результатов ее работы. Об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания Коллегии СБУ, информирует enovosty.com/news.

«Мы подготовили новый проект Закона «О СБУ». Сейчас документ находится в Офисе Президента. И задаст вектор перезапуску работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной Службы. Речь идет об изменении подходов в работе — от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями», — заявил Иван Баканов.

Подводя итоги деятельности спецслужбы за 2019 год, руководитель СБУ отметил ключевые достижения: предупреждение Службой трех террористических актов, которые могли привести к гибели мирных граждан; задержание одного из лидеров «ИГИЛ», который скрывался в Украине; разоблачение контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы; предупреждение специалистами СБУ больше полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.