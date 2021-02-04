СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего

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На Закарпатье СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего

Служба безопасности Украины заблокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта низкокачественного контрафактного горючего на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По данным предварительного следствия, нелегальную сделку организовали жители из нескольких областей. Они реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. Всего в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности, информирует enovosty.com/news.

Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства. Мошеннники переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты «отмыли» 130 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, устанавливается.

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Правоохранители провели ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъято бухгалтерскую документацию и другие доказательства противоправных сделок. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами ГУ Нацполиции Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.