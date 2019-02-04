Почему после Второй мировой войны в мире случился бэби-бум?

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Поскольку «поколение бэби-бума» сейчас достигает пенсионного возраста, растет беспокойство относительно устойчивости систем пенсионного обеспечения и здравоохранения.

Поэтому понимание истоков этого явления имеет решающее значение, чтобы помочь прогнозировать будущие демографические изменения и разрабатывать более адаптированную государственную политику. На рисунке 1 мы прослеживаем эволюцию возрастной структуры населения США от рождения «поколения бэби-бума» — с 1950 до 2040 года, информирует enovosty.com/news.

Рисунок 1 Возрастная структура населения США, 1950-2040 гг.

Источник: ООН

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Изображение: Vox

Демографы, социологи и экономисты выдвинули несколько различных теорий, чтобы объяснить внезапный рост рождаемости, который произошел между началом 1940-х и концом 1960-х годов. Тем не менее, в научном сообществе не сложилось единого мнения.

Самые популярные концепции в обществе упоминают возвращение мобилизованных солдат или волну оптимизма после окончания войны в качестве ответственных механизмов. Тем не менее, данные показывают, что бэби-бум был не только результатом наверстывания беременностей, предотвращенных во время войны, но и не ограничивался странами, вовлеченными во Вторую мировую войну, что ставит под сомнение только эти объяснения.

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На рисунке 2 сравниваются два показателя фертильности: коэффициент рождаемости, который отражает число родов на 1000 человек в популяции за определенный год, и коэффициент рождаемости, который отражает общее число детей, рожденных женщинами в данный год. Военная мобилизация и демобилизация имели только «темповый» эффект — рождение было предотвращено в течение нескольких лет, но позже было зафиксировано. Они не могут объяснить более глубокий цикл полной рождаемости, который начался в начале 1930-х годов.

Самая ранняя теория бэби-бума в социальных науках была предложена Истерлином в 1966 году. Он предположил, что поколения, вступающие во взрослую жизнь на благоприятных экономических условиях по сравнению с теми, которые преобладали в их детстве, были более склонны иметь большие семьи. Несмотря на привлекательность, эта теория не подтверждается данными.

Рисунок 2.

Источники: перепись населения США и текущий опрос населения

Изображение: Vox

Рисунок 3 Среднее и стандартное отклонение темпов роста доходов

Источники: Бюро экономического анализа и фишбека

Изображение: Vox

Сколько стоит вырастить детей?

Экономисты сосредоточили свое внимание на факторах, которые влияют на стоимость рождения детей, чтобы объяснить колебания рождаемости. В частности, наличие детей требует значительных затрат. В контексте, в котором матери, как ожидается, будут вносить значительную часть этих инвестиций, денежная стоимость их времени, также называемая альтернативными затратами, может рассматриваться в качестве основной движущей силы — решений о рождаемости. Некоторые ученые подчеркивали, что эта стоимость была особенно низкой для женщин, родивших «поколение бэби-бума». Были выдвинуты две основные теории, объясняющие, почему ценность женского времени потенциально снизилась во время бэби-бума.

Во-первых, многие женщины стали рабочей силой во времена Великой депрессии и войны. Это движение негативно сказалось на спросе на женский труд сразу после войны. Следовательно, молодые женщины того времени сталкивались с ограниченными возможностями на рынке труда. Поэтому предпочтение карьере, а не семье, казалось менее желательным. Однако колебания женщин быть рабочей силой в этот период были такими масштабными, что вряд ли можно объяснить тот огромный скачок рождаемости, который наблюдался в период бэби-бума.

Во-вторых, годы бэби-бума были отмечены технологическим бумом, который затронул сектор «домашнего производства», благодаря распространению электрических приборов, таких как стиральная или посудомоечная машины. Это внезапное повышение эффективности работы по дому помогло бы домохозяйкам заботиться о больших семьях. Эта теория, тем не менее, была оспорена. Данные по электрификации показывают негативное влияние распространения бытовой техники на рождаемость, а не наоборот.

Третья теория была сосредоточена на стоимости жилья. Период бэби-бума действительно был отмечен, особенно в США, движением субурбанизации, чему способствовало снижение стоимости автомобилей, а также развитие автомобильных дорог. Опять же, данные об эволюции арендной платы с течением времени позволяют нам отказаться от этого механизма как важного фактора бэби-бума.

Насколько велик риск для детей?

Одним из рисков, который резко снизился в период бэби-бума, являлся риск смерти матерей во время родов. Данные по США подтверждают, что в штатах, где наблюдалось наибольшее снижение уровня материнской смертности, также наблюдался самый большой всплеск рождаемости. Но может ли это быть целой версией?

В новом исследовании предполагается, что наличие детей считается рискованным и поэтому предотвращается в периоды высокой экономической неопределенности. Действительно, дети нуждаются в непрерывном потоке внимания, который трудно взять на себя, когда экономические условия меняются слишком часто. С одной стороны, они связаны с финансовыми расходами, которые чрезвычайно трудно сократить в трудные времена. С другой стороны, они также нуждаются в инвестициях с точки зрения родительского времени, которые могут оказаться очень дорогостоящими, если перспективы трудоустройства внезапно улучшатся.

Несмотря на то, что существует огромное противоречие относительно того, реагирует ли рождаемость положительно или отрицательно на экономический бум и спады, большинство исследователей обнаружили, что неопределенность в отношении будущих экономических условий имеет тенденцию задерживать деторождение. Действительно, склонные к риску люди предпочитают откладывать обязательства во время экономической нестабильности (как взлеты, так и падения) в надежде на более стабильное будущее. В конечном итоге, достаточно длительный период высокой экономической неопределенности может не только отсрочить деторождение, но и даже сократить общее количество детей, которые женщина имеет за свою жизнь.

Используя исторические данные переписи населения США, авторы показывают, что общее число детей, которых имела женщина, сильно связано с нестабильностью экономических условий, с которыми эта женщина сталкивалась в 20-х и начале 30-х годов.

Великая депрессия и Вторая мировая война представляют собой значительный всплеск экономической неопределенности по историческим меркам, в то время как период после Второй мировой войны был эпохой стабильного экономического роста. Следовательно, мы приходим к выводу, что послевоенный бэби-бум должен рассматриваться как минимум так же, как и довоенный бэби-спад.

Мы снова столкнемся с бэби-бумом?

Интересно отметить, что на коэффициент рождаемости групп населения, родившихся после 1945 года, гораздо меньше влияет, если вообще влияет экономическая неопределенность. Мы полагаем, что несколько факторов могли ослабить взаимосвязь между экономической неопределенностью и рождаемостью — во-первых, расширение плодородного «окна», а также появление инструментов для сглаживания эффекта экономических колебаний, таких как развитие финансового сектора или реализация различных видов систем социальной защиты (пособие по безработице, программы по снижению бедности, всеобщее медицинское страхование и т. д.)