Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей

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Оперативники Днепропетровской и Тернопольской областей установили мошенника, который завладел деньгами на лечение детей

Мужчина мошенническим путем завладел более 360 тысячами гривен, которые жительница Тернопольской области собирала на лечение 8 детей. Дети пострадали от взрыва газа в Подгаецком районе Тернопольской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области , информирует enovosty.com/news.

В полицию Днепропетровской области обратились коллеги из Тернопольщины и сообщили, что расследуют мошенничество в особо крупных размерах.

«Полиция получила оперативную информацию, что злоумышленник звонил из Днепропетровской области. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена ​​личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1983 года рождения. С 2017 года он находится в местах лишения свободы за совершение грабежа. Также сейчас мы проверяем его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Днепропетровской и других областей Украины», — сказал Тарас Воликов.

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27 января в полицию Тернопольской области обратилась женщина и сообщила, что по указанию неизвестного мужчины передала со своей карточки 360 000 гривен.