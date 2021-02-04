Киберполиция блокировала деятельность крупнейшего в мире украинского фишингового сервиса (ВИДЕО)

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Киберполиция блокировала деятельность крупного фишингового сервиса, который использовался для атак на финансовые учреждения разных стран

Киберполиция блокировала деятельность крупнейшего в мире фишингового сервиса, предназначенного для атак на финансовые учреждения разных стран. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Киберпреступник специализировался на разработке фишинговых пакетов и административных панелей для их управления. Фишинговые атаки были нацелены на финансовые учреждения и взлом почтовых сервисов. В результате фишинговых атак пострадали банки 11 стран мира. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов.

Злоумышленника разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора Украины в ходе международной спецоперации с правоохранителями из Соединенных Штатов Америки и Австралии.

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Установлено, что 39-летний житель Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяет контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные получали злоумышленники.

Каждая фишинговых атака была нацелена на конкретное финансовое учреждение. Установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. Следственные действия продолжаются.