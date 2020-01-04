В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать на Рождество

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Во время Сочельника, а также на Рождество синоптики прогнозируют небольшой снег и дождь.

В Укргидрометцентре составили прогноз погоды на ближайшие дни. По словам метеорологов, завтра, 5 января, а также 6 и 7 января в Украине ожидаются незначительные осадки в виде дождя и снега, информирует enovosty.com/news.

5 января в большинстве регионах прогнозируется не очень комфортная погода. Ситуацию подпортит мокрый снег и кратковременные дожди. В среднем по стране «потеплеет» до 0…+2 градусов, ночные морозы постепенно уйдут. Усилится ветер – до 7-12 м/с. На западе страны ожидаются более сильные порывы ветра — до 15-20 м/с, а воздух максимально прогреется до +3. В Карпатах в воскресенье по-прежнему будет морозно, ожидается -5…-10 градусов.

На Святвечер, 6 января, осадков станет меньше. Интенсивный дождь и мокрый снег более вероятны на востоке страны. Днем температура воздуха по всей территории страны будет близка к 0.

7 января в Украине потеплеет днем до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2….-6 градусов. Снег более вероятен в западных и северных регионах Украины.

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