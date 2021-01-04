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В Минобороны рассказали о новом Ан-178

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В Минобороны рассказали о Ан-178-100R

Министерство обороны Украины расскало о новом транспортном самолете Ан-178-100R, который был специально адаптирован для выполнения военных тактических операций. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Новый Ан-178-100Р — это усовершенствованная версия Ан-178, разработанная для замены устаревших советских военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26. Новый военно-транспортный самолет обеспечивает сочетание высокофункциональных характеристик и низких эксплуатационных расходов. Максимальная дальность полета Ан-178-100R составляет до 4200 км.

В Минобороны рассказали о новом Ан-178

В Минобороны рассказали о новом Ан-178

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Имея максимальную полезную нагрузку до 18 тонн и объем 167 м3 (без грузовой рампы 122 м3), Ан-178-100Р может перевозить множество негабаритных грузов. По словам представителей Антонова, Ан-178 позволяет производить десантирование грузов и автомобилей массой до 7,5 т. Ан-178-100Р может разместить до 90 солдат или 70 десантников. Грузовая кабина также допускает перевозку раненых или больных в случае медицинской эвакуации (MEDEVAC).


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

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