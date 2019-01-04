Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность

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Людям свойственно мечтать о богатстве. Но многие эксперты подмечают, что некоторые вещи, которые окружают нас, мешают мечтам стать реальностью. Они действительно влияют на наше мышление и настроение. Специалисты советуют провести ревизию в доме, чтобы избавится от вещей, лишающих сил и энергии.

Назвали основные вещи, которые притягивают бедность.

Первое, нужно сразу избавляться от ненужных чеков, билетов, фантиков и прочего бумажного мусора, который часто хранится в кошельках, сумках, а также в карманах одежды. , информирует enovosty.com/news.

Также специалисты советуют сразу отправлять в мусорное ведро вещи, которые остались без пары. Например, носок, тапочек или лыжи без палок. Они просто захламляют ваше пространство.

Не храните в доме разбитую посуду. Или если на ней появилась трещина или скол. Сразу избавьтесь от нее, даже, если эта любимая чашка или свадебный сервис. Запомните, вы достойны лучшего, в том числе и новой посуды.

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Дальше эксперты советуют заняться своим гардеробом. Оцените критическим взглядом ваши вещи. Те, которые не подлежат ремонту или химчистке, все в катышках или потеряли первоначальный цвет, должны исчезнуть с вашего шкафа.

В доме не рекомендуют хранить и сломанные часы. Освободите пространство для новых хороших вещей, идей и, конечно, денег.