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360 тысяч пользователей уже загрузили водительские удостоверения онлайн через приложение «Дія» — Минцифры

Главная » Последние новости » Новости общества » 360 тысяч пользователей уже загрузили водительские удостоверения онлайн через приложение "Дія" - Минцифры
 
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За последние два дня приложение «Дія», позволяющее создать электронную копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, скачали почти 800 тыс. раз.

Об этом 8 февраля в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, информирует enovosty.com/news.

«С презентации мобильного приложения «Дія» прошло два дня. Количество украинцев, которые загрузили «Дію», почти достигло 800 тыс., 667 тыс. пользователей успешно авторизовались”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 359 567 пользователям удалось загрузить водительские удостоверения, 295 788 – свидетельства о регистрации авто.

«И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над его совершенствованием. Готовимся к первому миллиону», – добавили в министерстве.

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Приложение «Дія» возглавило топ бесплатных приложений в украинском сегменте App Store.

«Приложение создано согласно всем канонам современного IT-продукта, с максимальным соблюдением требований безопасности и защиты персональных данных.Серверная часть системы развернута в облачной инфраструктуре, имеющий необходимые сертификаты безопасности. Она прошла несколько этапов проверки на прочность», — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Что делать, если права не подтягиваются в приложение «Дiя»: Если проблема в приложении связана с неточностью или ошибкой в реестре, то в министерстве советуют пройти дополнительную верификацию.

Из приложения можно перейти в электронный кабинет водителя, авторизоваться в нем с помощью BankID. После этого нужно будет загрузить фото с двух сторон документа, который нуждается в верификации, заполнить онлайн-форму. Эта заявка отправится в сервисный центр МВД, и если проверка будет успешной, водитель получит доступ к приложению. Есть видеоинструкция, как восстанавливаются права в электронном кабинете:


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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