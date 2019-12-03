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В австралийской пустыне нашли человека, заблудившегося две недели назад

Главная » Последние новости » Новости общества » В австралийской пустыне нашли человека, заблудившегося две недели назад
 
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В Австралии в пустынном регионе нашли еще одного заблудившегося. Мужчина провел в одиночестве две недели.

В окрестностях города Алис-Спрингс на пустынной местности нашли человека, который заблудился две недели назад. Ранее спасатели обнаружили одного пропавшего. Осталось отыскать еще одного человека – всего две недели назад пропала компания из трех людей, информирует enovosty.com/news.

Человеком, которого отыскали в пустыне спустя две недели, оказался 40-летний Пху Трана. На него наткнулся местный фермер. Во время встречи Трана был немного сбит столку, но он все же мог разговаривать. Пху был рад, что его нашли.

Трана уже прошел медосмотр. Врачи заверили, что путешественник в полном порядке.

Добавим, что ранее спасатели нашли 52-летнюю подругу Пху – Тамрк Макбит-Райли. Она провела в пустыне 12 дней. Спасателям женщина рассказала, что она и двое ее друзей 23 ноября отправились в путешествие на автомобиле. Но их транспортное средство застряло в русле реки. Путешественники не смогли самостоятельно вытащить машину, поэтому решили отправиться за помощью. Компания разделилась: Тамрк осталась возле машины, а Пху и 46-летняя Клэр Хокридж, вооружившись компасом и GPS-навигатором, отправились за подмогой.

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Теперь спасатели намерены сосредоточится на поисках последней пропавшей – Клэр.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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