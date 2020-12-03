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Танковые подразделения ОС провели масштабные учения (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Танковые подразделения ОС провели масштабные учения (ВИДЕО)
 
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Танковые подразделения ОС провели масштабные учения

Танковые экипажи ОС во время учений отработали отражение наступление врага и элементы боя. Сейчас воины-танкисты отрабатывают навыки маневрирования и перемещения на пересеченной местности. Об этом сообщает Командование ОС ВС Украины, информирует enovosty.com/news.

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что занятия по боевой подготовке проходят ежедневно. Танкисты совершенствуют навыки ведения танкового боя.

Сергей Наев сказал, что военные тренируются скрытно размещать военную технику. Это должно военным дать преимущество в случае ведения танкового боя.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 267

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