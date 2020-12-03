Стало известно, какую погоду ждать на новогодние праздники

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Синоптик рассказал, какую погоду ждать на новогодние праздники

Синоптик Леонид Горбань сообщил, что на новогодние праздники погода в Украине будет плюсовая, а в новогоднюю ночь ожидается дождь, информирует enovosty.com/news.

Горбань отметил, что 30 декабря будет дождь и поэтому планам украинцев провести новогоднюю ночь со снегом не удастся сбыться. Горбань также сказал, что температура воздуха в начале нового 2021 года будет «минусовой». А в первые дни января (с 1 по 5 января) температура воздуха достигнет 5 градусов ниже нуля.

Правда уже с 7 января начинается потепление и температура воздуха поднимется до +1 градуса, а с 7 января по 12 января температура поднимется до 4-5 градусов