Стало известно, какую погоду ждать на новогодние праздники
Синоптик рассказал, какую погоду ждать на новогодние праздники
Синоптик Леонид Горбань сообщил, что на новогодние праздники погода в Украине будет плюсовая, а в новогоднюю ночь ожидается дождь, информирует enovosty.com/news.
Горбань отметил, что 30 декабря будет дождь и поэтому планам украинцев провести новогоднюю ночь со снегом не удастся сбыться. Горбань также сказал, что температура воздуха в начале нового 2021 года будет «минусовой». А в первые дни января (с 1 по 5 января) температура воздуха достигнет 5 градусов ниже нуля.
Правда уже с 7 января начинается потепление и температура воздуха поднимется до +1 градуса, а с 7 января по 12 января температура поднимется до 4-5 градусов