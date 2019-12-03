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СБУ задержала провокатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ задержала провокатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов
 
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Сотрудники СБУ задержали провокатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов

СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания так называемой «Одесской народной республики» и призывал к федерализации юго-восточных регионов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Мужчина размещал в соцсетях антиукраинские лозунги, провоцировал дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе. Он призывал к изменению границ территории Украины, инспирировал межнациональные конфликты.

Установлено, что провокатор ездил за указаниями во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

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В квартире агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 173

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