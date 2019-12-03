Руслан Бортник рассказал о ближайших перспективах членства Украины в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что решение о членстве Украины в НАТО остается неизменным и напомнил, что НАТО решил еще на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО

С вопросом относительно реальности перспектив членства Украины в НАТО в ближайшем будущем “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что пока за 11 лет ни Украина, ни Грузия не стали членами НАТО

«И даже не получили ПДЧ. Скорее всего в ближайшее время в разрезе сохранения конфликтности между Украиной и Россией и конфликтом между Западом и Россией Украина не сможет стать членом НАТО.

Во-первых, ни одна из стран НАТО не захочет втянуться в вооруженный конфликт на территории Украины и обострять отношения с РФ. И, во-вторых, мы административно и коррупционно не готовы сегодня работать по этим стандартам. И, в-третьих, само НАТО переживает процесс кризиса, который Макрон назвал «смертью головного мозга». Эта организация сегодня стремится не к расширению, а к банальному сохранению каких-то форм сотрудничества. И речи о расширении на востоке сегодня не идет.

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И поэтому перспектив членства в НАТО Украине не имеет, как минимум, в ближайшие 10 лет. Конечно, потом мир может поменяться, могут создаться новые организации и могут быть новые условия. И может быть тогда мы даже не будем об этом говорить, потому что это будет не актуально», — сообщает Руслан Бортник